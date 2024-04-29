Зеленодолец выбросил из окна матрац и велотренажер с сушилкой

В Зеленодольске местный житель решил сократить время и выкинул массивные вещи из окна, пишет телеграм-канал Mash Iptash.

По информации канала, он выбросил из окна все свои вещи: одежду, матрац, велотренажер, стенку шкафа и сушилку.

Очевидцы хотели узнать, зачем мужчина выкидывает вещи из окна, однако тот проигнорировал их. Соседи, которые сняли это на видео, в шутку предположили, что неизвестный сошел с ума или просто переезжает. На видео видено, как местный житель выносит на балкон вещи, а после сбрасывает на улицу.

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