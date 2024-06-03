Здание культурного наследия 19 века в Елабуге продают за 1 рубль

На аукционе был выставлен объект культурного наследия общей площадью 278,6 кв. м.

Сейчас это в 2-этажном деревянном здании на улице Спасская, 26 никто не живет. Его возвели во второй половине 19 века. Его кадастровая стоимость - 4 965 576 рублей, однако начальная цена аукциона - 1 рубль.

Покупатель должен будет выполнить требования - до 2027 года сформировать научно-проектную документацию на проведение ремонта и приспособлению объекта для использования, а до 2030 года реализовать это. Иначе здание вернут муниципалитету.

Аукцион пройдет 1 июля, пишет издание "Челнинские известия".