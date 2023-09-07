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Зависит от возраста и количества детей: стало известно, сколько будет стоить пребывание в детских садах Татарстана

В Татарстане озвучили размер платы за детсады на 2024-2026 годы
Зависит от возраста и количества детей: стало известно, сколько будет стоить пребывание в детских садах Татарстана

Яна Лаушкина

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Документ, согласно которому кабмином Татарстана устанавливается средний размер платы за присмотр и уход за детьми с детских садах на 2024-2026 гг., был размещен в портале правовой информации. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Размер оплаты будет зависеть от того, сколько ребенку лет, как долго он остается в детском саду, а также от количества детей.

Три часа в яслях обойдутся родителям в 780 рублей в месяц. Многодетная семья за одного ребенка будет платить в два раза меньше - 390 рублей.

Пять часов для детей до трех лет будут стоить 1 175 рублей. Если группа старше, то цена снизится до 1 0821 рублей.

Полный день (девять часов) в яслях будут стоить 2 020 рублей. Если ребенок ходит в группу для детей старше трех лет - 1 920 рублей.

Сутки в детском саду обойдутся родителям в 3 613 рублей в месяц, если это ясли. При нахождении ребенка в группе старшего возраста - 2 475 рублей.

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