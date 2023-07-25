Завершат весной следующего года: появился проект дороги к жилой застройке в Лаишевском районе

Строительство дороги к жилой застройке в Лаишевском районе оценивается в 738 миллионов

Строительство автомобильной дороги к застройке в селе Усады Лаишевского района Татарстана, где хотят возвести 638 тысяч квадратных метров жилья, было оценено в 738 миллионов рублей, что стало известно из документов тендера, которые были опубликованы на сайте госзакупок.

В планах - устроить 83 тысячи квадратных метров или 5,2 километра дороги IV категории. Согласно проектной документации, новая дорога будет примыкать к дороге, которая соединит Усаду и Столбище. Из перечня видов работ следует, что подрядчик должен будет провести подготовительные, земляные работы, обустроить автомобильные дороги, устроить дорожную одежду автомобильных дорог, устроить переход сетей и трубопроводов и искусственные сооружения.

По контракту заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Срок выполнения всех работ - 31 марта 2024 года.