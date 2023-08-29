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· Полина Модестова

Затраты достигли 2,5 млрд: «Казаньоргсинтез» запустил модернизированную установку синтеза изопропилбензола

«Казаньоргсинтез» 28 августа запустил модернизированную установку синтеза изопропилбензола
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Масштабная модернизация установки синтеза изопропилбензола была завершена «Казаньоргсинтезом». Сырье, которое полностью вырабатывает само предприятие - первый полупродукт в цепочке переделов при получении поликарбоната. Глава РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии ввода установки в коммерческую эксплуатацию вместе с председателем Совета директоров СИБУР Леонидом Михельсоном, генеральным директором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным и другими.

Проведенные обновление и реконструкция позволили снизить выбросы в атмосферу на 20%, а также уменьшить на 69% потребление энергоресурсов.

Ранее «Казаньоргсинтез» увеличили мощность по выпуску поликарбонатов с 77 тысяч до 100 тысяч тонн. Благодаря введению новой установки изопропилбензола на 4% ниже уйдут расходные нормы по сырью. Капитальные затраты на реализацию проекта 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, что председатель совета директоров «Сибура» Леонид Михельсон заявил о том, что было принято решение о создании в Татарстане научного центра, где будут сосредоточены все направлениях научных разработок группы компаний.

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