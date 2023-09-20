Запланирована встреча министров: в Чечне пройдут Дни культуры Татарстана

В конце сентября 2023 года в Чечне пройдут Дни культуры Татарстана

В Чечне с 26 по 28 сентября пройдут Дни культуры Татарстана. В рамках мероприятия запланирована встреча министра культуры Чечни Айшат Кадыровой и министра культуры РТ Ирады Аюпова, сообщает «БИЗНЕС Online».

Мероприятия стартуют со Дня кино Татарстана, который запланирован на 27 сентября - в 14:00 и 16:30. На следующий день, 28 сентября, в 14:00 и 16:00 в кинотеатре «Черная Жемчужина» пройдут показы татарских фильмов «Мулла», «Мы дети 1941 года», «Ибн Фадлан» и «Тарлан».

В Нацбиблиотеке Чечни в 13:30 пройдет встреча творческой интеллигенции Татарстана и республики. В этот же день в районном дворце культуры имени Димаева перед зрителям выступит Государственный камерный хор.

В Государственном русском драматическом театре имени Лермонтова в 18:30 пройдет показ спектакля по произведению Ахмеда Файзи «Чайка».

Рабочая встреча Кадыровой и Аюпова пройдет 28 сентября. В 13:00 этого же дня откроется книжная выставка «Книга в пространстве культуры». Здесь проведут церемонию передачи в дар книги об истории, культуре и искусстве Татарстана.