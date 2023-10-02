Занимал пост заместителя: в Зеленодольске назначили руководителя исполнительного комитета

В Зеленодольске в октябре 2023 года назначили руководителя исполнительного комитета

В Зеленодольске руководителем исполкома стал Зульфат Хабибуллин, кандидатуру которого одобрили на 28-й сессии совета Зеленодольского муниципального района IV созыва, о чем сообщает пресс-служба района.

Напомним, что ранее Хабибуллин занимал пост заместителя руководителя исполкома города. Предыдущий же руководитель исполнительного комитета, Ильяс Ганиев, досрочно покинул свой пост в октябре 2022 года. Он перешел на работу в федеральную структуру строительство отрасли, после чего Хабибуллин был и. о. главы исполкома.