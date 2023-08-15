Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Замдиректора ГИСУ Ильнара Султанова вместо СИЗО отправили под домашний арест

Замдиректора ГИСУ Ильнара Султанова вместо СИЗО отправили под домашний арест

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Заместителя директора ГИСУ Ильнара Султанова отправили под домашний арест. Именно такую меру пресечения избрал Верховный суд Татарстана.

Напомним, что Султанова обвиняют во взятии взяток на сумму 172 тысячи рублей. Вот только брал он не деньгами, а напольным покрытием для своего участка.

Стоит отметить, защита утверждает, что сумма неверная. Так как она взята с общей площади участка, а не с количества материала.

Ранее суд должен был отправить в Султанова в СИЗО до октября, но пересмотрел решение и заключил под домашний арест.

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