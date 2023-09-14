Закон был принят сегодня: в РТ освободят от уплаты налога организации, которые производят этилен методом пиролиза

Татарстан предоставит СИБУРу налоговую льготу на 7 лет на 25 млрд рублей

Татарстан принял решение освободить от уплаты налога на имущество организации, которые занимаются производством этилена методом пиролиза. В данном случае речь идет о тех проектах, мощность которых не меньше 500 тысяч тонн этилена в год, а также если их объем капитальных вложений - не меньше десяти миллиардов.

Льгота будет действовать в течение семи лет, а ее сумма, по предварительной оценке, может составить 24,6 миллиарда рублей.

Соответствующий данному решению закон был принят сегодня, 14 сентября, на заседании Госсовета. Глава парламентского комитета Леонид Якунин заявил, что такой объект в республике уже возводится.