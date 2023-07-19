Заказчиком может стать и «КАМАЗ»: в Челнах запустили производство по выпуску саморезов

В Татарстане заработало производство по выпуску саморезов с инвестициями в 300 млн рублей

Компания «ТЭМПО-Метиз», которая входит в группу «ТЭМПО» открыла в Набережных Челнах новый цех по выпуску высококачественных саморезов. В пресс-службе Фонда Развития Промышленности (ФРП) отметили, что инвестиции превысили 300 миллионов рублей, из которых 137 миллионов рублей в виде льготного займы предоставил ФРП.

Компания запустила производство полного цикла саморезов с защитным слоем в виде цинк-ламельного покрытия из высококачественных коррозионностойких материалов. Предприятие планирует при выходе на полную мощность выпускать девять тысяч тонн готовых изделий в год.

Крепежные элементы используются в интерьерных деталях кабины грузовых автомобилей. Основной заказчик продукции - торговые компании машиностроительного рынка крепежа. В качестве заказчиков рассматриваются и предприятия машиностроения, в том числе и «КАМАЗ».