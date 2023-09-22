Займутся импортозамещением ПО: производство коммутационного и сетевого оборудования планируют запустить на базе «ИнноПарка»

В Иннополисе начнут собирать системы хранения данных и займутся импортозамещением ПО

В технопарке в сфере высоких технологий «ИнноПарк» планируют запустить производство коммутационного и сетевого оборудования. Генеральный директор АО «ЭОЗ "Иннополис"» Ренат Халимов сообщил, что установка оборудования и запуск первого этапа производства запланирован до конца 2023 года.

На первом этапе объем инвестиций составит порядка двух миллиардов рублей. В планах - создание больше 500 рабочих мест. Для реализации проекта необходима аренда больше пяти тысяч квадратных метров производственных площадей.

Соглашение о сотрудничестве между АО «Особая экономическая зона "Иннополис"» и ООО «Та-Информационные технологии». В рамках соглашения предполагается запуск вышеописанного производства по сборке коммутационного и сетевого оборудования, систем хранения данных и роутеров на территории технопарка «ИнноПарк», сообщает rt.rbc.ru.