В Татарстане необходимо создать единый центр компетенций по ИТС

На пресс-конференции президент Академии наук РТ, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов отметил необходимость создания единого центра компетенций, который займется решением вопросов по беспилотникам.

Спикер выступил на международном форуме Kazan Digital Week 2023 и заявил, что высокоавтоматизированными транспортными средствам специалисты занимаются уже давно, в том числе на федеральном уровне, однако нет единого центра компетенций, единого центра ответственности в рамках ИТС.

Как заявил Рифкат Минниханов, предложение по созданию такого центра планируют включить в резолюцию форума. Он обратился к руководству России с просьбой обратить на этом внимание, а также и на вопрос по беспилотным авиационным системам.

Спикер отметил, что большое количество вопросов остается по регулируемым документам в части интеллектуальных транспортных систем. Он заметил, что есть определенные регуляторные действия, но получается, что технологии у один, дороги у других, а инфраструктура и вовсе у третьих, передает ИА «Татар-информ».