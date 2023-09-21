Новости Татарстана
· Полина Модестова

Займется решением вопросов по беспилотникам: Рифкат Минниханов заявил о необходимости создания в РТ единого центра компетенций по ИТС

В Татарстане необходимо создать единый центр компетенций по ИТС
Займется решением вопросов по беспилотникам: Рифкат Минниханов заявил о необходимости создания в РТ единого центра компетенций по ИТС

pixabay

Подписаться в Telegram

На пресс-конференции президент Академии наук РТ, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов отметил необходимость создания единого центра компетенций, который займется решением вопросов по беспилотникам.

Спикер выступил на международном форуме Kazan Digital Week 2023 и заявил, что высокоавтоматизированными транспортными средствам специалисты занимаются уже давно, в том числе на федеральном уровне, однако нет единого центра компетенций, единого центра ответственности в рамках ИТС.

Как заявил Рифкат Минниханов, предложение по созданию такого центра планируют включить в резолюцию форума. Он обратился к руководству России с просьбой обратить на этом внимание, а также и на вопрос по беспилотным авиационным системам.

Спикер отметил, что большое количество вопросов остается по регулируемым документам в части интеллектуальных транспортных систем. Он заметил, что есть определенные регуляторные действия, но получается, что технологии у один, дороги у других, а инфраструктура и вовсе у третьих, передает ИА «Татар-информ».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Полезное

день назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.

стоимость уничтожения тараканов

Новости Татарстана

день назад

Не было таких вопиющих фактов: глава РТ осудил ситуацию, связанную с депутатом Госсовета РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

дизайн салона красоты маленькой площади в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Список был утвержден: в Татарстане обновили перечень наиболее востребованных профессий

Новости Татарстана

день назад

«Рядом лежал некий пакетик»: глава РТ осудил депутата Госсовета, подозреваемого в хранении наркотиков

Лонгриды

16 часов назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Новости Казани

день назад

«Мы, люд простой, надоели, что ли?»: в Казани у здания Госсовета появился забор

Новости Татарстана

день назад

Существенное начисление в холодные месяцы: министр РТ рассказал, от чего зависит плата за отопление
Лонгриды
16 часов назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Спортивные новости Казани

34 минуты назад

Одиннадцатиметровые забить не удалось: «Рубин» проиграл «Ростову» на матче Кубка России в Казани

Полезное

23 часа назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Важное в РТ

час назад

Сбер на Kazan Digital Week принял участие в обсуждении организации производственного процесса разработки ГИС в рамках ГосТех

Новости Татарстана

2 часа назад

Заболеваемость резко возросла: стало известно, планируют ли в Татарстане вводить масочный режим
«Искусственный интеллект - не угроза»: Ильсур Метшин рассказал о помощи ИИ в работе с жителями
Новости Казани
14 минут назад

«Искусственный интеллект - не угроза»: Ильсур Метшин рассказал о помощи ИИ в работе с жителями

Новости Казани

2 часа назад

Поспособствовала этому активная позиция мэра: Казань подписала соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Хэдхантер»

Новости Татарстана

3 часа назад

Смогут насладиться татарскими фильмами: в Чечне пройдет Дни культуры Татарстана

Новости Казани

3 часа назад

Почти сразу после открытия: «Рубин» прокомментировал взлом фан-шопа в Казани
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани