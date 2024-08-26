Загитова заявила, что ей абсолютно безразличны слова Губерниева

Алина Загитова прокомментировала слова Губерниева в свой адрес.

«У меня настолько плотный график, что нет времени уделять этому внимание, иначе начну сходить с ума. Мне это совершенно не интересно. Если люди хотят привлечь внимание к себе, я лишь предоставляю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени?» — приводит слова Загитовой Metro.

Известный комментатор часто эмоционально реагирует на события, связанные с фигуристкой. Он также предложил ей свою поддержку, когда она решила попробовать себя в роли телеведущей.