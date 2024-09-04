За жестокое убийство житель Альметьевска получил 12 лет колонии

К 12 годам ИК был приговорен житель Альметьевска, который до смерти забил знакомого. Было возбуждено уголовное дело по 2 статьям.

В прокуратуре Республики Татарстан сообщили, что нетрезвый местный житель накинулся на приятеля в «Пятерочке» на ул. Геофизической и отобрал у него мобильник. Через пару дней местный житель снова набросился на потерпевшего у него же дома. В ходе застолья между ними возник конфликт, которая закончился смертью. Татарстанец наносил удары по голове и телу. К сожалению, мужчина скончался.

Ранее мы писали о том, что дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах. Потерпевшие владельцы бизнеса и продавцы обеспокоены таким поведением.

Об этом рассказали свидетели в местном телеграм-канале. Они сообщили, что агрессор пугает продавцов. Не так давно он разбил витрины и раскидал товары. Видео.