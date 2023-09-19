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«За заслуги в укреплении института семьи»: семья из Татарстана удостоена ордена «Родительская слава»

Семья Ханифовых из Татарстана награждена президентом орденом «Родительская слава»
«За заслуги в укреплении института семьи»: семья из Татарстана удостоена ордена «Родительская слава»

Яна Лаушкина

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Медалью ордена «Родительская слава» были награждены президентом РФ Иршата и Чулпан Ханифовы из Татарстана. Указ, соответствующий этому решению, был опубликован на официальном портале правовой информации. Они были удостоены такой награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сказано в документе.

Напомним, что медаль ордена «Родительская слава» вручается родителям или усыновителям, которые воспитывают четырех и более детей. Учредили ее в 2010 году.

Супруги также достойны такой награды, если образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащим уровнем заботы о здоровье, образованием и гармоничным развитием личности.

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