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За неделю на 10 рублей: стало известно, какие продукты в Татарстане сильнее всего растут в цене

В Татарстане за неделю сильно подешевела капуста и выросли в цене огурцы и свинина
За неделю на 10 рублей: стало известно, какие продукты в Татарстане сильнее всего растут в цене

Надежда Острокол

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Специалисты Татарстанстата опубликовали актуальные на 28 августа данный по средним ценам на некоторых виды продовольственных товаров по республике, сравнив показатели с тем, что наблюдалось неделей раньше - 21 августа. В результате стало известно, что за семь дней цена больше всего снизилась, согласно индексу, на:

  • белокочанную капусту - с 44,79 рубля за кг она упала до 35,44 рубля - на 9,35 рубля;
  • лук репчатый - с 41,70 до 36,15 - на 5,55 рубля;
  • морковь - с 49,75 до 43,26 - на 6,49 рубля.

Выросли в цене значительнее всего:

  • огурцы - за неделю цена за килограмм поднялась с 72,93 до 76,52 - на 3,59 рубля;
  • свинина - с 289,36 до 295,25 - на 5,89 рубля;
  • колбаса полукопченая - с 519,18 до 529,22 - на 10,04 рубля.

Меньше всего цена поменялась на твердые, полутвердые и мягкие сыры, гречневую крупу и сухие молочные смеси для детского питания. Разница в стоимости килограмма оказалась наименее существенной.

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