Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

За 5 лет в Челнах на 41% подорожает тепло

Подписаться в Telegram

Начиная с июля 2024 года тариф на тепловую энергию вырастет с 2093 рублей до 2319 рублей за гигакалорию.

В середине лета 2025 года стоимость гигакалории снизится до 2217 рублей.

С июля 2026 года тариф вновь повысится до 2586 рублей.

С июля 2027 года упадет до 2285 рублей.

С июля 2028 года челнинцы отдадут 2960 рублей за гигакалорию.

Набережночелнинскую ТЭЦ планируется модернизировать чтобы сократить плату для потребителей. По крайней мере так говорит гендиректор естественной монополии Раузил Хазиев. По тарифам это не очень заметно.

«Набережночелнинскую ТЭЦ летом грузит системный оператор по электрической энергии, нам некуда отдавать лишнее тепло. Мы его выбрасываем через градирню в воздух. Этот режим приводит к убыткам в размере около 500 миллионов рублей для станции. Это огромные деньги! В результате реализации проекта [модернизации ТЭЦ] снизятся выбросы в атмосферу, также значительно снизятся платежи потребителей. Проект эффективный и окупаемый», — рассказал гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

Из Казани в Оренбург можно будет доехать на два часа быстрее

Новости Татарстана

день назад

Данис Зарипов заявил, что не хочет возвращаться на лед

дезинфекция тараканы балашиха

Новости Татарстана

день назад

Рузиль Минекаев: «Я своего героя Марата очень люблю»

Интересное в Казани

2 дня назад

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?

поклейка фотообоев в Москве

Новости Татарстана

день назад

Автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане выросли цены на дизель

Новости Татарстана

14 часов назад

Власти Татарстана направят 18 млрд рублей на обеспечение людей жильем

Новости Татарстана

день назад

На реконструкцию ЦУМа направят 36 млн рублей

Лонгриды
3 дня назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

час назад

За 5 лет в Челнах на 41% подорожает тепло

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани будет реализована реконструкция парка Петрова

Новости Татарстана

7 часов назад

Минниханов дал поручения по безопасности на новогодние праздники

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске внедряют новый вариант помощи бездомным животным
После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом
Лонгриды
5 дней назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

день назад

За 11 месяцев Казань посетили граждане 171 страны

Новости Татарстана

день назад

Минниханов принял участие в открытии ледового дворца

Новости Татарстана

день назад

Предприниматели могут получить бесплатный доступ к электронному документообороту и сервису сдачи отчетности

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни