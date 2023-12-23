За 5 лет в Челнах на 41% подорожает тепло

Начиная с июля 2024 года тариф на тепловую энергию вырастет с 2093 рублей до 2319 рублей за гигакалорию.



В середине лета 2025 года стоимость гигакалории снизится до 2217 рублей.

С июля 2026 года тариф вновь повысится до 2586 рублей.

С июля 2027 года упадет до 2285 рублей.

С июля 2028 года челнинцы отдадут 2960 рублей за гигакалорию.

Набережночелнинскую ТЭЦ планируется модернизировать чтобы сократить плату для потребителей. По крайней мере так говорит гендиректор естественной монополии Раузил Хазиев. По тарифам это не очень заметно.