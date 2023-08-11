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Выпустит беспилотный бронеавтомобиль: «Ремдизель» разрабатывает авто для штурмовых групп

«Ремдизель» выпустит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
Выпустит беспилотный бронеавтомобиль: «Ремдизель» разрабатывает авто для штурмовых групп

pixabay

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В России работают над созданием беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» для штурмовых групп, сообщает РИА Новости. Разработчик машины - АО «Рамдизель».

Пресс-служба предприятия сообщила, что в этом году на стенде «Армии» будут премьеры - бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило».

Среди других функций перспективной машины- подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, зарядка радиостанций и квадрокоптеров.

«Титан» представляет собой защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, спецназа и разведки.

Напомним, что АО «Ремдизель» основано в 1978 году в Набережных Челнах. Компания работает над производством семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4х4, 6х6, 8х8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".

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