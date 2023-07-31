Выплатят по миллиону: семьи погибших и пострадавшие на Яльчике получат деньги

Семьям погибших на озере Яльчик туристов из Татарстана выплатят по 1 миллиону рублей

Семьи восьми погибших во время урагана в субботу на озере Яльчик туристов из Татарстана получат по 1 миллиону рублей - выплатят их власти Марий Эл.

Помимо этого, как сообщает «Ъ-Казань», пострадавших - среди которых 29 человек - получат от 50 до 500 тысяч рублей, в зависимости от того, какие травмы были ими получены.

В администрации региона отметили, что были пострадавшие и среди отдыхающих на озере Таир. Они также получат выплаты.

Напомним, что в районе озера Яльчик деревья оказались повалены сплошной полосой шириной около 50-70 м и длиной почти в один километр. Основной удар стихии пришелся на излюбленное туристами место.