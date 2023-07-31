Новости Татарстана
· Полина Модестова

Выплатят по миллиону: семьи погибших и пострадавшие на Яльчике получат деньги

Семьям погибших на озере Яльчик туристов из Татарстана выплатят по 1 миллиону рублей
Выплатят по миллиону: семьи погибших и пострадавшие на Яльчике получат деньги

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Семьи восьми погибших во время урагана в субботу на озере Яльчик туристов из Татарстана получат по 1 миллиону рублей - выплатят их власти Марий Эл.

Помимо этого, как сообщает «Ъ-Казань», пострадавших - среди которых 29 человек - получат от 50 до 500 тысяч рублей, в зависимости от того, какие травмы были ими получены.

В администрации региона отметили, что были пострадавшие и среди отдыхающих на озере Таир. Они также получат выплаты.

Напомним, что в районе озера Яльчик деревья оказались повалены сплошной полосой шириной около 50-70 м и длиной почти в один километр. Основной удар стихии пришелся на излюбленное туристами место.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Интересное в Казани

31 минуту назад

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни

как вызвать службу по уничтожению тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Лаишевском районе из-за упавшего на палатку дерева погиб ребенок

Интересное в Казани

3 дня назад

Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании

логопед- психолог в Новосибирске

Новости Татарстана

23 часа назад

Из озера в Казани вытащили тело утонувшей женщины

Лонгриды

4 часа назад

«Нет состава преступления»: казанский извращенец избежит наказания за прилюдное самоудовлетворение?

Новости Татарстана

20 часов назад

В начале следующей недели в Татарстане похолодание сменит экстремальную жару

Новости Татарстана

6 часов назад

Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

Не сделал ничего неординарного: в Татарстане мужчина спас 11 человек во время шторма
Лонгриды
3 дня назад

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Важное в РТ

час назад

Чем опасен взлом электронной почты?

Новости Татарстана

час назад

Выплатят по миллиону: семьи погибших и пострадавшие на Яльчике получат деньги

Важное в РТ

3 часа назад

билайн разработал систему, сокращающую время на отработку аварий и сбоев на сети в 3 раза

Новости Казани

4 часа назад

Пыталась защитить дочь: в Казани пенсионерку задержали за поджог военкомата
Вырастет до 100 рублей: в Казани с 1 августа цены на парковку станут выше
Новости Казани
час назад

Вырастет до 100 рублей: в Казани с 1 августа цены на парковку станут выше

Новости Татарстана

4 часа назад

Извлекли из Камы: в Челнах нашли тело утонувшего подростка

Новости Татарстана

4 часа назад

Вышел на сап-прогулку: в Татарстане нашли утонувшего мужчину

Новости Казани

5 часов назад

Результаты стали лучше: стало известно, как школьники Казани сдали ЕГЭ в этом году
Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии
Интересное в Казани
5 дней назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии