Выходных не будет: россиян огорошили изменениями по новогодним праздникам

Жителям России было объявлено о внесении изменений в расписание новогодних праздников. В текущем году было принято решение пересмотреть традиционные выходные дни, с целью оптимизации графика, что позволит сотрудникам насладиться большим количеством отдыха. Информацию о нововведениях сообщила юрист Ирина Сивакова, по информации primpress.

Согласно комментариям Ирины, окончательная версия рабочего календаря на декабрь текущего года и начало января следующего была утверждена после подписания соответствующего постановления правительством. Законодательная инициатива предусматривала перераспределение рабочих и выходных дней в указанный период, а некоторые из них будут перенесены на более поздний срок в 2024 году.

Указывается, что новогодние каникулы в предстоящем цикле будут продолжительностью в 10 дней подряд. Отдых начнется 30 декабря 2023 года и продлится до 8 января 2024 года включительно. Граждане снова вернутся на работу во вторник, 9 января.