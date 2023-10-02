Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Кубок Татарстана по гонкам по бездорожью отменили из-за медведей в лесу села Шумбут

С 6 по 8 октября в Рыбно-Слободском районе должен был пройти Кубок Татарстана по тофи-рейдам (гонкам по бездорожью) «Распутье», но они были отменены из-за медведей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Как объяснил организатор соревнований Павел Лылов, «Распутье» проводится уже 20 лет и последние шесть - в Татарстане в рамках республиканского кубка.

О напасти в виде медведей организаторами стало известно уже после всех согласований, когда устанавливалась трасса в лесу Шумбута. Организаторы поделились, что отлично знают этот лес и медведи в нем были, но случаи единичны, но в этот же раз специалисты, которые ставили трассу, рассказали, что они обнаружили медвежью тропу, свежие фекалии, постоянно слышны шорохи. Помимо того, следы были замечены даже в 50 метрах от деревни - медведь там ел щавель. Обнаружили и большое количество маленьких следов.

Организаторы после этого связались с охотниками и лесничими, которые стали смотреть материалы с фотоловушек. По предварительным данным, удалось насчитать около 20 крупных медведей с выводками.

Как рассказал Павел Лылов, в этом году соревнования провести не получится - согласования трассы длится около месяца и до заморозков успеть не удастся. Участие в кубке в этом году должны были принять больше 60 водителей и экипажей.