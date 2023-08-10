Выделили десятки миллионов: в Казани займутся разбором строительного мусора у трассы М7

Десятки миллионов выделили на вывоз мусора возле М-7 в Татарстане

Больше 58 миллионов из бюджета Казани будет выделено на работы по сбору, размещению и транспортировке строительного мусора с несанкционированной свалки с территории у жилого массива Большие Дербышки. Заказчиком выступает администрация Авиастроительного и Ново-Савинского района Казани, о чем говорится на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, ликвидировано будет 27,5 тонны строительного мусора. Свалка расположена у трассы М7. Комплекс работ предполагает сбор мусора, разработку грунта, транспортировку отходов и их размещение на специализированных полигонах. Срок выполнения работ - до 10 декабря 2023 года.

Напомним, что ранее специалисты Минэкологии Татарстана сообщили об огромной свалке, площадь которой больше пяти тысяч квадратных метров. Известно, что выявлена она была в рамках экологического двухмесячника. Всего на участке от станции «Круглое поле» и до станции «Маврино» выявили три природоохранных нарушения. Одно из них - огромная свалка. Две другие меньше - в 140 и 102 квадратных метра.