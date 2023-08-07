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«Выделили 27 миллиардов»: о планах по реконструкции дорог в Казани рассказали на деловом понедельнике

На дорожные работы в Казани на 2023 год выделили 27 миллиардов
«Выделили 27 миллиардов»: о планах по реконструкции дорог в Казани рассказали на деловом понедельнике

Илона Боянова

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В Казани общий объем финансирования дорожных работ в 2023 году составляет почти 27 млрд рублей. На деловом понедельнике эта цифра была озвучена замруководителем исполкома Казани Игорем Куляжевым. Совещание проводил глава города Ильсур Метшин.

Со слов Куляжева, общий объем финансирования - почти 27 миллиардов, из которых 16,7 млрд было направлено на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 6,5 млрд - на ремонт улично-дорожной сети, 28,8 млрд - на реализацию программы «Наш двор», а один млрд - на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Глава города Ильсур Метшин отметил, что, если сравнивать с 2018 годом, то расходы на ремонт и строительство дорог увеличились больше, чем в четыре раза. Всего в Казани в этом году планируют выполнить ремонт 47 участков дорог на площади более 1.5 миллионов квадратных метров.

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