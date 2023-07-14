Новости Татарстана
· Полина Модестова

Выделять другим регионам: Татарстан не получит федеральные субсидии на развитие глэмпингов

Татарстан не получит федеральные субсидии на развитие глэмпингов в 2023 году
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Комитет РТ по туризму сообщил, что Татарстан не попал в список регионов, которые получат субсидии на развитие глэмпингов. Отмечается, что субсидии будут выделены субъектам РФ, которые не получали их в прошлом году, а также новым регионам России.

Напомним, что отбор проектов для предоставления и распределения в 2023 и 2024 годах субсидий из бюджета РФ субъектам страны на господдержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения проводило в этот раз минэкономразвития России. Ранее Татарстан сначала получал субсидии, а в дальнейшем сам выбирал проекты.

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