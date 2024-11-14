ВТБ Лизинг объявляет результаты автолизинга за 9 месяцев

По результатам трех кварталов 2024 года ВТБ Лизинг заключил на 10% больше новых договоров автолизинга, а их сумма увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом новый бизнес компании вырос на 14% в сегменте легковых автомобилей, а также на 9% в сегментах грузового и легкого коммерческого транспорта.



Динамику легковому сегменту придал лизинг такси. В январе-сентябре 2024 года предприятиям из этой сферы было передано в 1,8 раза больше автомобилей, чем в эти же месяцы 2023-го.

Всего за три квартала текущего года ВТБ Лизинг поставил клиентам более 27,5 тысяч автомобилей и спецтехники, что на 20% больше, чем за этот же период прошлого года. В легковом сегменте лидером продаж, как и в прошлом году, стала российская Lada, в топ-3 также вошли Haval и Geely. В сегменте легкого коммерческого транспорта верхние строчки за отечественными марками ГАЗ, Sollers и УАЗ. В грузовом сегменте на первых позициях расположились китайские производители Sitrak, Shacman и FAW.

На конец сентября 2024 года ВТБ Лизинг профинансировал более 3,4 тысяч авто по программам льготного лизинга от Минпромторга России. При этом почти 70% от всей техники, выданной по этим программам за девять месяцев текущего года, составляют легковые машины.

Основная часть нового бизнеса компании в январе-сентябре 2024 года пришлась на Центральный (56%), Приволжский (11%) и Северо-Западный (10%) федеральные округа. Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал новый бизнес в Северо-Западном (+30%), Приволжском (+14%) и Северо-Кавказском (+7%) федеральных округах.