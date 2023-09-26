Вспышки на Солнце и магнитные бури: в небе над Татарстаном вновь увидели северное сияние

Фотограф заснял северное сияние в небе над Татарстаном 25 сентября

В Татарстане в ночь на понедельник, 25 сентября, местные жители вновь могли насладиться удивительным явлением, которое не так часто заметишь в наших широтах - северным сиянием. Снимки на своей странице в социальных сетях опубликовал астроном-любитель Ильсур Абдуллин.

Напомним, что ранее, в начале месяца, регион уже становился свидетелем северного сияния. Как тогда объяснял профессор КФУ, причина северного сияния заключается во вспышках на Солнце и магнитных бурях. До Земля доходит выброс плазмы, из-за чего над Татарстаном и появляется северное сияние.