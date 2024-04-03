Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Всех детей вывели на улицу: в лицее «Алгоритм» в деревне Куюки прошла эвакуация

В лицее «Алгоритм» в деревне Куюки Татарстана прошла эвакуация
Всех детей вывели на улицу: в лицее «Алгоритм» в деревне Куюки прошла эвакуация

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В технологическом лицее «Алгоритм», который находится в д. Куюки эвакуировали детей и сотрудников. Об этом рассказал Ильхам Кашапов, глава Пестречинского района.

Мужчина рассказал, что ученики и работники учебного заведения быстро и без паники ушли из школы по маршрутам, которые были указаны в планах эвакуации.

Всех на время разместили в соседних учебных заведениях. По предварительным данным, жизни и здоровью людей сейчас ничего не угрожает. Специалисты работают на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане населенные пункты могут затопить 10 рек.

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