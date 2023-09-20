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· Полина Модестова

Все же вернуть могут: специалисты рассказали о возвращении масочного режима в РТ

В Роспотребнадзоре рассказали о возвращении масочного режима в Татарстане в 2023 году
Все же вернуть могут: специалисты рассказали о возвращении масочного режима в РТ

pixabay

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В последнюю неделю наблюдается заметный прирост заболеваемости, однако нового штамма коронавируса «пирола» в Татарстане пока нет. При этом, как сообщает 116.ru, возможно возвращение масочного режима в некоторые учреждения.

В Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость ковидом в 8,3 раза ниже. При этом новый штамм «пирола», который уже был зафиксирован во Франции, Израиле, США и других странах, пока что не обнаружен в Татарстане. Если же сравнивать со штаммом омикрон, пирола более заразен и имет ряд дополнительных мутаций.

В республиканском роспотребнадзоре отметили, что сейчас речи о введении ограничение в регионе не идет. Для профилактики рекомендуется проводить фильмы в трудовых коллективах, обеззараживание воздушной среды, санитайзеры.

Но в отдельных учреждениях масочный режим все же вернуть могут. К примеру, в больницах. Помимо того, в ведомстве напомнили, что в школах с 1 сентября действуют фильтры, благодаря которым отсеиваются учащиеся с симптомами ОРВИ, ковида или гриппа.

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