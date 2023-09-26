Все решил овертайм: «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

В Нижнекамске «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика» в матче-триллере с 11 голами

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик-Арена» накануне прошел очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. В матче принимали участие команды «Нефтехимик» и «Барыс». Игра завершилась в овертайме победой гостей со счетом 6:5.

На 12-й минуте Рафаэлю Бикмуллину удалось вывести «Нефтехимик» вперед, а через 44 секунды Понтус Оберег все же сравнял счет. Хозяев вышли вперед вновь уже на 15 минуте благодаря Александру Дергачеву. На 26-й Понтус Оберег оформил дубль.

«Барсысу» удалось выйти вперед первый раз за матч только на 29-й минуте благодаря Кириллу Савицкому.

Позже, уже на 41-й минуте, восстановил равенство Александр Дергачев - счет стал 3:3, но через 22 секунду «Барыс» забил четвертый гол благодаря Рафаэлю Бикмуллину. Понтус Оберег оформил хет-трик на 44-й минуте, а на 50-й пятый гол забил Евгений Митякин.

Самат Данияр сравнял счет команд на 54-й минуте, но в овертайме Райли Барбер все же принес победу своей команде.