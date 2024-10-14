Терминалы с оплатой улыбкой от Сбер

Предприниматели также получили более 7600 автономных терминалов для оплаты улыбкой. Теперь у них есть возможность принимать оплату по биометрии не только у кассы, но и мобильно, например, у столика ресторана или у курьера при доставке.

Только в сентябре клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка улыбнулись 269 тысяч раз. Количество транзакций выросло в 4 раза, в сравнении с началом года.

Самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой в сентябре, составило 550 тыс. рублей в Нижнем Новгороде.

Лидером общему по количеству оплат улыбкой в сентябре также стала Нижегородская область – 57 тыс. 51 тыс. оплат совершили жители Республики Татарстан, 49 тыс. – жители Пермского края.

Во Владимирской области жители совершили 21 тыс. оплат улыбкой, а в Кировской области – 20 тыс. Среди Республик чаще всего оплатой улыбкой пользовались в Удмуртии – 28 тыс., в Чувашии – 22 тыс., в Марий Эл – 12 тыс., в Мордовии – 8 тыс.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Для клиентов Сбера оплата улыбкой уже стала привычкой. Жители регионов совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники. Ведь это удобно – достаточно посмотреть в камеру терминала, и оплата пройдет в считанные секунды. Также и среди предпринимателей все больше желающих установить терминалы для оплаты покупок улыбкой, сегодня их уже более 100 тыс. в наших регионах».

Сбер выяснил, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00. Это соответствует и распределению оплат по категориям — чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.