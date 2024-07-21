Этой информацией поделился в интервью ТАСС посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

Президент латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва поприсутствует на саммите БРИКС в Казани, игнорируя попытки США помешать участию Бразилии в мероприятии.

Ранее мы сообщали, что казанца посадили на два года строго режима за пистолет, направленный в сторону полицейского в нетрезвом виде.

Ранее мы сообщали, что казанцы сами вытаскивали пса из открытого люка возле Танкового училища после неудачных звонков в службы спасения. По телефону им сообщили, что собак не спасают.