Власти Нижнекамска хотят оставить город без слепых зон

В Нижнекамске будет добавление новых видеокамер в городе. По словам Романа Булатова, главы исполкома, на данный момент в городе уже установлено 4879 камер видеонаблюдения, которые можно увидеть как на оживленных улицах, так и во дворах.

Однако городское руководство не намерено останавливаться на достигнутом. По планам городских властей, к 2025 году будет найдено решение, чтобы полностью покрыть город камерами наблюдения. Главная задача - устранить все слепые зоны к следующему году.