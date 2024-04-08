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· Екатерина Елисеева

Власти Казани прокомментировали жалобы на ямочный ремонт в дождь

Мэрия Советского района Казани прокомментировала жалобы на ремонт ям в дождь
Власти Казани прокомментировали жалобы на ямочный ремонт в дождь

Екатерина Елисеева

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Мэрия Советского района Казани прокомментировала жалобы местных жителей о том, что ямочный ремонт в п. Нагорный проводится в дождь.

В выходные татарстанцы начали жаловаться, что асфальт в населенном пункте кладут в лужи, несмотря на холод и снегопад.

В администрации рассказали, что сперва асфальт срезается, идет нагрев среза, затем яма заливается литым асфальтом и выравнивается, после этого участок временно ограждается, пока дорожное покрытие не схватится, пишет Inkazan.

В пресс-службе сообщили, что в лужи и дождь заливка асфальта не проводится.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Танковом кольце горели провода троллейбуса.

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