В Казани на Танковом кольце горели провода троллейбуса

В Казани на Танковом кольце случилось замыкание проводов около троллейбуса. Информация появилась в телеграм-канале «Казань на максималках».

По словам автора поста, провода достаточно сильно искрились. Сеть замкнуло несколько раз.

В комментариях местные жители заметили, что часто электрический транспорт в Казани переживает не лучшие времена, пишет inkazan.ru.

В «Метроэлектротрансе» сообщили, что на Танковом кольце было зафиксировано повреждение контактной сети. Аварийные службы оперативно прибыли на место, в настоящее время движение идет.

Ранее мы писали о том, том в Казани 8 апреля массово встали троллейбусы из-за проблем с электричеством.