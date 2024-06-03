Видео наезда на 56-летнего пешехода в Нижнекамске

В ГИБДД Нижнекамска появилось видео ДТП на ул. Юности. На кадрах можно увидеть, как 53-летний водитель «Лады» сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу.

По сведениям Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу на красный свет светофора. Все случилось тогда, когда мужчина на середине дороги решил внезапно развернуться и побежать обратно. Именно тогда его и сбил автомобиль.

Ранее мы писали о том, что в Челнах водитель квадроцикла погиб после столкновения с Hyundai.