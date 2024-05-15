Въезд в Зеленодольск со стороны Казани закрыли на два месяца

Этого дня в Зеленодольске стало известно, что главный въезд в город с направления из Казани временно закрыт из-за начала реконструкции улицы Столичной. Транспорт перенаправлен на обходные пути. Работы на дороге начались с 15 мая по 15 июля.

Работы по расширению участка от городской стелы до новой мечети "Аль-Ангам" продлятся два месяца. Теперь, чтобы попасть из Казани в Зеленодольск, водителям необходимо свернуть направо от стелы на проспект Строителей. Для выезда из Зеленодольска нужно повернуть налево на перекрестке улицы Столичной и проспекта Строителей.

Планируется поэтапное увеличение ширины улицы до улицы Октябрьской. На реализацию проекта в 2024 году будет выделено 67,2 млн рублей.