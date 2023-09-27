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Весит под сотню килограммов: в Казани обнаружили надгробие 1835 года

В Казанке обнаружили надгробие 1835 года крестьянина из-под Ярославля
Весит под сотню килограммов: в Казани обнаружили надгробие 1835 года

Семён Ракшин

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В двадцати метрах от храма-памятника павшим при взятии столицы Татарстана из-за обмеления Казанки был обнаружен старинный надгробный камень. Известняковая глыба, которая весит под сотню килограммов, была обнаружена пенсионером Михаилом Трошиным. Мужчина сообщил о камне с надписями в Институт археологии Академии наук РТ.

Как рассказал «Татар-информу» инспектор фондов музея археологии Академии наук РТ Наиль Садриев, надписи очень сильно стерлись, из-за чего их тяжело читать, но что-то все же специалистам удалось выяснить. Известно, что на одной из стороны надпись читается как «Под сим камнем погребено тело Рыбинского уезда деревни Залужено крестьянина...». А вот какого именно крестьянина - неизвестно. Фамилии и имени не сохранилось. Но удалось установить год: надпись гласит, что человек умер в 1835 году.

Пока что не понятно, откуда именно здесь появился этот камень. Эксперт отметил, что ближайший некрополь в Зилантовом монастыре или еще есть кладбище Ягодной слободы.

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