Ведомство возбудило дело: Тукаевский МУП могут привлечь оказание похоронных услуг

УФАС РТ хочет привлечь Тукаевский МУП за оказание похоронных услуг из-за нарушения закона

Исполнительный комитет Тукаевского района Татарстана вписал муниципальному предприятию «Служба капитального строительства Тукаевского муниципального района» функции по организации похорон, в чем региональное УФАС увидело нарушение закона.

Как следует из документа, опубликованного на сайте, ведомство возбудило дело в отношении исполкома. Татарстанское УФАС посчитало, что власти района нарушают закон «О защите конкуренции».