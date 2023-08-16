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Вячеслав Володин рассказал о загрязнении Волго-Донского канала

Вячеслав Володин рассказал о загрязнении Волго-Донского канала

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о большом количестве обращений, связанных с обнаруженным загрязнением в акватории Волго-Донского канала в Волгограде.

По информации сайта Дума ТВ, «причины устанавливаются, но совершенно очевидно: экологии нанесен вред. Когда речь идет о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием. В состав ее бассейна входят 38 регионов нашей страны, где проживают более 70 млн человек», - рассказал парламентарий.

На фото: Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Политик также напомнил о том, что Государственная Дума уже решает вопрос касательно очищения Волги - планируется установка систем очистки в крупных береговых городах.

“Сегодня 85 % загрязнений — это стоки жилищно-коммунального хозяйства. Осенью планируем провести большие парламентские слушания, посвященные данной проблеме”, - подытожил Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы призвал своих подписчиков дать обратную связь об экологической ситуации на Волге в своих регионах, заверив, что комментарии будут обязательно учтены в работе.

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