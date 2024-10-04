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В ЖК «Царево Village» зарегистрировали домашний очаг кори

Специалисты рассказали, что в месте заражения б...

pixabay.com

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В ЖК «Царево Village» был зафиксирован 1 случай кори. Заболевший сейчас находится в инфекционной больнице, пишет «БИЗНЕС Online». По информации Роспотребнадзора, в РТ ситуация по кори управляемая. По данным на 1 октября 204 года, в регионе зарегистрированы 260 случаев кори.

Специалисты рассказали, что в месте заражения были проведены противоэпидемические меры и в первые 72 часа вакцинированы 83,3% контактных лиц.

Уточняется, что из 93 контактных 10 человек прошли вакцинацию, еще 2 направят на прививку сегодня. Напомним, что рост заболеваемости был в период с августа 2023 года по апрель 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в Бугульминском районе Республики Татарстан 3 октября 2024 года, в дорожном происшествии человека выкинуло из авто. Видео.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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