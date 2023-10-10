В здании разместятся мастерские: из ЦУМа планируют сделать место притяжения людей

Минниханов поручил сделать ЦУМ в Казани местом притяжения людей

Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание ЦУМа, в котором планируют разместить Центр народно-художественных промыслов и мастеров.

Площадь объекта составляет 32 тысячи квадратных метров. Глава республики осмотрел цокольный этаж, основные залы первого и второго этажа, а также прошел по прилегающей к зданию территории.

Согласно концепции, предполагается, что в здании разместятся мастерские, производственные площадки и пространства для проведения мастер-классов. Общественное пространство станет местом притяжения не только для жителей столицы РТ, но и для туристов, отмечает пресс-служба раиса РТ.

Глава республики поставил задачу строителям осмотреть все этажи и определить полезные площадки для использования под мастерские и производственные точки. Здесь также проведут замену электрики и вентиляции. Будет предусмотрена и зона питания.