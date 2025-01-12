Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

В воскресенье в Татарстане ожидается небольшой мороз

В предстоящее воскресенье, 12 января, жителей Т...

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В предстоящее воскресенье, 12 января, жителей Татарстана ждёт умеренное похолодание. С вечера и до утра прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, однако днём погода улучшится, и небо очистится от облаков.

Ночные температуры будут находиться в пределах от -2 до -7C, а в случае прояснений возможно понижение до -11C. Дневная температура установится на уровне около -5C.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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