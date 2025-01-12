В воскресенье в Татарстане ожидается небольшой мороз

В предстоящее воскресенье, 12 января, жителей Татарстана ждёт умеренное похолодание. С вечера и до утра прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, однако днём погода улучшится, и небо очистится от облаков.



Ночные температуры будут находиться в пределах от -2 до -7C, а в случае прояснений возможно понижение до -11C. Дневная температура установится на уровне около -5C.