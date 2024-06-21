В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Жуткая авария произошла 21 июня 2024 года, на 25 км трассы Стярле-Каразерик-Уруссу в Татарстане. Водитель автомобиля Renault, вероятно нетрезвый, не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщили в ГАИ.

Известно, что водитель авто не был пристегнут, ремнем безопасности оказался заблокирован за спинкой сиденья. Как итог, мужчина вылетел из салона и умер.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют людям пристегиваться в автомобиле. По статистике, что использование ремней снижает риск смерти или серьезных травм во время аварий в 2,5 раза. Во время опрокидывания машины шансы на выживание у пристегнутых увеличиваются в 5 раз.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске Татарстана годовалый ребенок выпал из окна 3 этажа. Сейчас потерпевший лежит в реанимации. Все случилось 20 июня 2024 года.