В Татарстане годовалый ребёнок упал из окна 3 этажа

В Лениногорске Татарстана годовалый ребенок выпал из окна 3 этажа. Сейчас потерпевший лежит в реанимации. Об этом рассказали «Лениногорские вести».

Все случилось 20 июня 2024 года. По предварительным данным, с ребенком сидела 23-летняя мама. Девушка сообщила, что играла со своим сыном в спальне с открытым окном, как внезапно она потеряла сознание. В этом момент ребенок залез на подоконник, прислонился к москитной сетке и сорвался вниз. Известно, что мальчик рухнул лицом на асфальт. В социальных сетях отметили, что у малыша сломан подбородок.

Правоохранителям еще предстоит установить обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в одном из дворов в Казани автоледи, за рулем автомобиля Hyundai, наехала на 7-летнего ребенка, который катался на велосипеде. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям следить за местоположением своего ребенка.