В Татарстане за взятку в 21 млн рублей будут судить сотрудника налоговой

По информации следствия, руководитель отдела ФНС 5 лет защищал фирмы за большие суммы деньги и закрывал глаза на их множественные нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре.

Теперь мужчина может получить срок по 3 статьям. На имущество начальника в 2 миллиона рублей уже наложили арест. Уголовное дело ушло в Вахитовский райсуд Казани.

Приехали толпой: в массовой драке на Ноксинском спуске до смерти забили парня.