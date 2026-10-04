На нацпроекты в проекте бюджета 2027–2029 заложено около 19 трлн рублей

Около 19 трлн рублей на реализацию национальных проектов предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин.

По словам парламентария, еще 6,4 трлн рублей заложено на технологическое лидерство и инфраструктуру. Более 4 трлн рублей за три года направят на дорожное хозяйство — средства пойдут на строительство, ремонт и содержание дорожной инфраструктуры.

Дружинин подчеркнул, что государство сохраняет значительный объем инвестиций в развитие, при этом расходы должны быть результативными, а каждая статья бюджета — целевой. Проект бюджета на 2027–2029 годы ранее был внесен правительством на рассмотрение в Госдуму.