Бывшую земскую школу в Казани продают на аукционе за 347 млн рублей

В Казани на торги выставлен имущественный комплекс бывшей земской школы для подготовки народных учительниц. Объект расположен на улице Айвазовского, 27, и включен в план приватизации муниципального имущества на 2026–2028 годы. Приказ о проведении аукциона подписан комитетом земельных и имущественных отношений исполкома города 5 ноября.

Начальная цена лота составляет 347,1 млн рублей с учетом НДС. Покупатель получит два здания общей площадью 1891,3 квадратного метра и земельный участок площадью 3512 квадратных метров. Участок предназначен для гостиничного обслуживания, поэтому новый владелец сможет переоборудовать историческое здание под отель.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, что накладывает на будущего собственника обязательства по соблюдению охранных требований. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 6 ноября по 1 декабря, а сами торги назначены на 11 декабря.

Учебное заведение открылось 2 ноября 1871 года и стало одним из первых земских педагогических училищ в России. Здесь готовили учительниц для начальных школ Казанской губернии, в основном принимая крестьянок, окончивших земские школы с отличием. Выпускницы обязаны были отработать шесть лет в школах своего уезда. До закрытия в 1918 году заведение выпустило более 850 учительниц.