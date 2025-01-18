В Татарстане за неделю выросли в цене курица, говядина и свекла

Курица и свекла возглавили список продуктов, показавших наибольшее подорожание в РТ за неделю, передаёт информацию Татарстанстат. Курица подорожала на 1,78%, достигнув отметки в 208,84 рубля за килограмм, тогда как стоимость свеклы увеличилась на 1,5% до 41,50 рубля за килограмм.



Стоимость огурцов снизились, составив 261,16 рубля за килограмм. Однако помидоры показали противоположную динамику, увеличившись до 237,06 рубля за килограмм. Морковь также подорожала, став в цене 34,79 рубля, капуста — 43,32 рубля, а картофель — 49,11 рубля за килограмм.



Яблоки, наоборот, теперь дешевле, опустившись до 123,24 рубля за килограмм, а вот бананы выросли в цене до 162,30 рубля за килограмм. Стоимость свинины уменьшилась до 330,31 рубля за килограмм, в отличие от говядины, которая подорожала до 566,19 рубля за килограмм.Эти изменения отражают текущие тенденции на продовольственных рынках региона и могут служить ориентиром для потребителей при планировании покупок.