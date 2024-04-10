В Республике Татарстан за сутки уровень воды на реках увеличился на 42 см

В реках Республики Татарстан продолжается половодье. По сведениям ФГБУ «УГМС РТ», в последние дни уровень воды в р. Карла, Улема, Актай и в реках Предкамья вырос от 5 до 42 см.

Кроме того, на многих других реках региона было зафиксировано снижение уровня воды.

На Малом Черемшане продолжается подтопление поймы на глубину до 20 сантиметров. Одновременно с этим на реках Свияга и Шешма уровень воды снизился до такой степени, что затопление поймы больше не затапливает.

Ранее мы писали о том, что казанцам отложили отключение воды ради нового театра Камала с 12 на 13 апреля.