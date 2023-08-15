В Татарстане за 5 лет субсидию на покупку жилья получили 350 молодых семей

В Татарстане в 2 раза выросло число субсидий на покупку жилья молодым семьям

В Татарстане увеличилось число субсидий на покупку жилья молодым семьям. Так, с 2019 года финансирование увеличили в 2 раза.

Речь идёт о федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Невозвратную субсидию в размере 30% от стоимости жилья с 20219 года получили 350 молодых семей. Общий объём финансирования за 5 лет составил 440 миллионов рублей.

Стоит отметить, что до 2025 года планируют направить 129 млн рублей на социальные выплаты на покупку жилья молодым семьям.